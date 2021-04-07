الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي على الدور المميز الذي يقدمه منسوبو المحاجر الحيوانية والنباتية بالمنافذ الجوية والبرية والبحرية في مناطق المملكة، مبيناً أن عمل المحاجر يتميز بكفاءة منسوبيه، وتعامل مع جائحة فيروس كورونا العام الماضي بكل احترافية واقتدار، وأن الظروف مؤهلة دائماً لتواصل فروع المحاجر بإذن الله استمرارية تميزها.جاء ذلك في حفل تكريم معاليه لمديري ومنسوبي المحاجر الحيوانية والنباتية الذي نظمته وكالة الثروة الحيوانية اليوم في مقر ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، وذلك في بادرة شكر وتقدير ولمسة وفاء لما قدموه من الجهود وتفانيهم بالعمل في المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال جائحة كورونا العام الماضي، الأمر الذي أسهم باستمرارية سلاسل الإمداد الغذائية من مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والحيوانية.وأوضح الدكتور "البطشان" أن تكريم مديري المحاجر هو تكريم لجميع منسوبي المحاجر الحيوانية والنباتية بالوزارة، وما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل من الله ثم بجهودهم وأدائهم الواجب بكل اقتدار وأمانة .وفي ختام الحفل قدم معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية دروعًا تذكارية وشهادات شكر وتقدير لمديري المحاجر في المنافذ الحدودية.// انتهى //18:21ت م0242