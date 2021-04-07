الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسعقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ورشة عمل "تعزيز الجيل الجديد من تقنيات الأقمار الصناعية في المملكة" بمشاركة مجموعة من المتحدثين من مجموعة من المؤسسات الدولية، بهدف تمكين مجموعة من التقنيات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية التي تستخدم الطيف الترددي، وتمكين هذه التقنيات وحماية الاستثمار في صناعة الأقمار الصناعية وتعزيز نموها لتلبية طلب المستخدمين في المملكة.وتأتي الورشة في إطار تنفيذ مبادرات «الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي» لتمكين الاستخدامات المبتكرة للطيف الترددي، ولمواكبة التحول الإستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي، وامتداداً لجهودها في دعم وتمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي والوصول بها إلى الريادة العالمية في مجال الاتصالات الراديوية والتقنيات اللاسلكية.وقدّم نائب المحافظ للطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي -خلال الورشة التي عُقدت عبر الاتصال المرئي- نبذة حول دعم هيئة الاتصالات لصناعة الأقمار الصناعية وتنبؤاتها المستقبلية للاستخدام التجاري والمبتكر 2021 - 2023 ، كما ناقش المشاركون في الورشة دور تقنيات الأقمار الصناعية الجديدة في التحول الرقمي، واستعرضوا التجارب الدولية في هذا المجال بمشاركة مجموعة من المتحدثين من مؤسسات عالمية تضمنت OneWeb، و OQ Technologies، و Inmarsat، و VIASAT، و ARABSAT، و INTELSAT،و SES.يُذكر أن الهيئة قد أطلقت مؤخرًا "خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021 - 2023" التي تضمنت تمكين التقنيات اللاسلكية المختلفة بما فيها تقنيات الأقمار الصناعية الحديثة مثل شبكات الأقمار الصناعية عريضة النطاق، وتقنيات إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية، وخدمة الإنترنت للطائرات، وتطور التطبيقات الفضائية للأمن والسلامة في البر والبحر والجو، وتستهدف الخطة حماية النطاقات الترددية الموزعة للخدمات الفضائية من التداخلات اللاسلكية، وتمكين مشغلي الأقمار الصناعية من عمل التجارب في المملكة لاختبار حالات استخدام التقنيات والتبني المبكر لها في تعزيز للاستثمار فيها بالمملكة، بالتزامن مع التحول العالمي في الاستثمار في منظومات الأقمار الصناعية منخفضة المدار لتقديم خدمات الإنترنت عريضة النطاق بجودة عالية وسرعة استجابة منخفضة.// انتهى //18:25ت م0244