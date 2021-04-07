رفحاء 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واساختتمت جمعية كرام لتحفيظ القرآن بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس مسابقة "ترانيم" النسخة الثالثة التي تُعنى بحسن الصوت والتجويد في القرآن، على مستوى حلقات كرام في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها لجميع المراحل الدراسية.وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين والفائزات بالمسابقة وترتيبهم وتكريم الفائزين.وأوضحت "كرام" أن الهدف من هذه المسابقة هو وجود جيل يترنم بالقرآن ويرتله على الوجه المطلوب، إضافة إلى زرع الثقة لدى الطلاب، وتكون المخرجات شباب مُتمكّن من ترتيل القرآن، وشباب مُستثّمر لإمكانياته.// انتهى //18:27ت م0246