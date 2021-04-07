جدة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسقدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة استشارات أسرية لـ 150 مستفيدا في عدد من الأسواق التجارية بجدة يومي الجمعة والسبت الماضيين.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل السمنودي أن ركن الاستشارات المتنقل في إحدى الأسواق التجارية الكبرى بجدة التي قدمتها الجمعية تراوحت بين التربوية والاجتماعية والزوجية، مشيرًا إلى أن الحالات التي تستدعي عدة جلسات وتقديم برنامج علاجي مطول يتم تحويلها للجمعية للحصول على الخدمة بشكل أفضل.يشار إلى أن جمعية المودة تقدم الخدمات الاستشارية في المولات قبيل جائحة كورونا بشكل دوري، إلى جانب تقديم الاستشارات الأسرية والتربوية والنفسية والقانونية والاجتماعية مجاناً، ويمكن حجز موعد لطلب الاستشارة عبر مركز " إسعاد المستفيدين " عبر الرقم 920001426 ، وخدمة الاستشارات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني www.almawaddah.org، والاستشارات الهاتفية عبر الرقم الموحد 920001421.//انتهى//18:27ت م0247