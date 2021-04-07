مكة المكرمة 25 شعبان 1442 هـ الموافق07 إبريل 2021 م واسنفذت الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام عددا من الخدمات والمهام وفق الإجراءات الاحترازية، ومن ضمنها إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والتوجيه والإرشاد للزوار والمعتمرين في المطاف والمسعى وجنبات المسجد الحرام.وأوضح المدير العام للإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام خالد بن محمد الحارثي أن هذه الأعمال تقوم من خلال الإشراف على مصلى الجنائز في جميع الفروض، وإجراء الجولات المستمرة لأعضاء اللجان الميدانية لتقديم النصح والإرشاد، وتفعيل الإجراءات الاحترازية والاجراءات الصحية والتدابير الوقائية بين الطائفين والموظفين.وأفاد الحارثي أن أبرز أعمال الإدارة العامة للهيئة هي توجيه النساء إلى المصليات الخاصة, والجهود التي يقدمها رجال الهيئة في الحفاظ على التباعد في الصلوات وبين الطائفين وفي جنبات المسجد الحرام، حفاظا على الصحة العامة للقاصدين والزوار.// انتهى //18:29ت م0248