المذنب 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسكرمت إدارة التعليم بمحافظة المذنب -خلال حفل افتراضي اليوم- الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي الرقمية " للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بحضور محافظ المذنب عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس.وأوضح مدير التعليم بالمذنب سليمان بن إبراهيم الحسياني أن مسابقة مدرستي الرقمية استهدفت جميع مدارس تعليم المذنب والمجتمع التعليمي ووسائل الإعلام في المحافظة للمشاركة في المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم لتعزيز مشاركة منسوبي التعليم من معلمين وإداريين وطلاب وأولياء أمور، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة.// انتهى //18:30ت م0249