الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسوافق وزراء الشباب والرياضة على مبادرة تمكين الشباب للمستقبل، ومبادرة تخصيص يوم سنوي للشباب الخليجي "اليوم الخليجي للشباب"، إلى جانب الموافقة على الدراسة التفصيلية لمشروع "سجل الذهب"، الذي يتضمن رصد وتوثيق إنجازات مواطني دول مجلس التعاون في مختلف ميادين العطاء والابتكار والإبداع، وتحويله إلى اللجنة الشبابية لاستكمال إجراءات تنفيذ المشروع.جاء ذلك خلال الاجتماع الـ34 الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي وشارك فيه معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وترأسه وزير شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين أيمن بن توفيق المؤيد "رئيس الدورة الحالية"، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، في مقدمتها تنفيذ إعلان العلا، والبيان الختامي، والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته (41) في المجال الشبابي، إضافة إلى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في القمة السابقة فيما يتعلق بالشباب، ومنها استكمال متطلبات التنافسية العالمية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتطوير آليات العمل المشترك.// انتهى //18:33ت م0251