المنامة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني رسالة خطية إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، تتعلق بعلاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين.وقام وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بتسليم الرسالة إلى وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهامنيام جايشانكار اليوم في العاصمة نيودلهي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية إلى الهند لحضور الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند.// انتهى //19:32ت م0272