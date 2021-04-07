بيروت 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.33%، أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 882.64 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 221 ألفا و59 سهماً، بقيمة 4 ملايين و773 ألفاً و865 دولاراً أمريكياً، نُفّذت من خلال 95 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 9 ملايين و27 ألفا، مقارنة مع 8 ملايين و997 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:33ت م0273