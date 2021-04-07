الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر اليوم فريق النجمة بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين تحت 17 عامًا (الدرجة الثانية).وحقق النجمة اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الرياض بنتيجة هدفين مقابل هدف، التي جرت بينهما على ملعب نادي النجمة بعنيزة.وسجل أهداف اللقاء كل من راكان المطيري وفهد الخليفي لنادي النجمة وسجل عبدالرحمن الغميز هدف نادي الرياض الوحيد.وكان فريقا النجمة والرياض قد صعدا إلى دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2021-2022، بعد تأهلهما إلى المباراة النهائية لبطولة أندية المملكة للناشئين تحت 17 عامًا.// انتهى //19:35ت م0274