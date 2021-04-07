مكة المكرمة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسعقد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد اليوم اجتماعا مع فريق العمل المشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.وجرى خلال اللقاء بحث مناقشة الاستعدادات بين الرئاسة والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، إضافة إلى آخر المستجدات و التطورات، وأيضاً ناقش الحضور خطة عمل استقبال الزوار خلال موسم رمضان وفق كثافة وأعداد المعتمرين والمصلين.// انتهى //19:36ت م0276