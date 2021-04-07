مكة المكرمة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 أبريل 2021 م واساطّلع مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم على أعمال القادة الكشفيين المشاركين في خدمة قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين, ووقف على مركز بادر للأعمال التطوعية, واستعداد الكشافة لشهر رمضان المبارك.والتقى الزائدي خلال جولته بوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وقائد إدارة الحشود الأمنية بالمسجد الحرام اللواء محمد الأحمدي، حيث جرى خلال اللقائين استعراض الشراكة الإستراتيجية ودور الكشافة لدعم جهود أجهزة الدولة في تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام, وثمنوا الجهود الكبيرة التي تقدمها الكشافة لخدمة ضيوف الرحمن في كل عام.كما منح مدير التعليم القادة الكشفيين بالمسجد الحرام أوسمة الخدمة, كما قلد بعض القادة منديل الشارة الخشبية بعد أن اجتازوا جميع المتطلبات بنجاح.من جهته أوضح رئيس النشاط الكشفي القائد زياد بن حسن قدير أن أكثر من ٤٠ قائداً كشفياً يعملون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الجسدي بين المصلين, مشيرا إلى أن ما يقوم به قادة الكشافة من عمل تطوعي بالمسجد الحرام امتداد للجهود المبذولة من الحكومة الرشيدة للرفع من الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين.// انتهى //19:37ت م0277