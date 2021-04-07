المدينة المنورة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسسلمت جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة المدينة المنورة "رؤية" اليوم عددا من الأسر وحداتهم السكنية بحق الانتفاع، بالتعاون مع الإسكان التنموي.وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية الدكتور سعيد بن دليم القحطاني دعم القيادة الرشيدة الذي يحقق أماني الكثيرين من مستفيدي الجمعيات الخيرية ومن ضمنها جمعية المكفوفين بالشراكة مع الإسكان التنموي.وأضاف القحطاني أن الوحدات السكنية التي سُلمت للمستفيدين تمت تهيئتها من قبل الجمعية بالشراكة مع متطوعي الإسكان والإسكان التنموي بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية للإسهام بتحقيق جودة الحياة للمنتفعين من الوحدات السكنية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.// انتهى //19:59ت م0283