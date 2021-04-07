القاهرة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 إبريل 2021 م واسشاركت مصر اليوم في أعمال الدورة التاسعة عشر للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الثمان للتعاون الاقتصادي "D-8"، التي عقدت عبر الاتصال المرئي.وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته ألقاها نيابة عنه مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف السفير عمر أبو عيش على اهتمام مصر بتعزيز أطر التعاون مع المنظمة وتعضيد دورها على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على تعزيز حجم التجارة البينية في إطارها، لاسيما مع ما خلفته جائحة كورونا من تداعيات سلبية على الاقتصاديات العالمية.واستعرض الوزير شكري الجهود المصرية لمكافحة التداعيات الناجمة عن الجائحة، مشيراً إلى حزمة المساعدات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية لتخفيف تلك التداعيات عن كاهل المواطنين.// انتهى //21:15ت م0296