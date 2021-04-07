الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 أبريل 2021 م واسزار معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر المركز الوطني لسلامة الطرق، الذي يعد أحد مشروعات برنامج التحول الوطني 2020م المعني بتحسين مستوى السلامة على طرق المملكة، رافقه خلالها معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي .واطلع معاليه خلال زيارته على عروض تقديمية عن منجزات وبرامج ومشروعات المركز ومنها, "برنامج وقت الاستشارة" الذي يسهم في وضع حلول للمشكلات الفنية من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للمستهدفين التي تهدف في الوقت ذاته إلى رفع مستوى سلامة الطرق في كافة مناطق المملكة، وبرنامج الاعتماد المهني الهادف إلى تعزيز المهنية في المجال، والتأكد من جودة مخرجات الممارسين في سلامة الطرق، والتحقق من كفاءتهم للقيام بالأعمال المناطة بهم على أكمل وجه، ومختبر التحقيق الفني للحوادث متعددة الوفيات حيث يقوم المختبر من خلال فريق تحقيق فني بفحص مواقع الحوادث وتحليلها وتحديد المسببات لها وتوفير الحلول للحد من تكرارها،كما اطلع معاليه على مرصد سلامة الطرق الذي يمكن متخذي القرار من اتخاذ اجراءاتهم بشكل آني للحد من المشكلات المؤثرة على سلامة مرتادي الطرق عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وإصدار التقارير الاحصائية والفنية.وفي ختام الجولة، كرّم معالي وزير النقل أربعة من مهندسي المركز الوطني لسلامة الطرق الحاصلين على رخصة الاعتماد المهني (RSP1) من الولايات المتحدة الأمريكية.يذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //21:16ت م0297