تونس 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيَد، اليوم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش التي تزور تونس حالياً.وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن اللقاء تناول علاقات الأخوة الصادقة والشراكة المميزة بين تونس وليبيا وأفق تطويرها وتنويعها.ودعا الرئيس التونسي بالمناسبة إلى بناء علاقات تعاون نموذجية وفق رؤى وتصورات وآليات غير تقليدية وإرساء صيغ شراكة إستراتيجية بفكر جديد وبآمال كبيرة نحو مستقبل أفضل للشعبين، مشيداً بالتطورات السياسية الإيجابية التي تشهدها ليبيا بفضل إرادة شعبها.من جهتها، أشارت الوزيرة الليبية إلى رغبة حكومتها في العمل الدؤوب والجاد من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس في مختلف المجالات.// انتهى //21:20ت م0299