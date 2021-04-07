نيويورك 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واسالتقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم افتراضياً ‏بالمندوبة الدائمة المعينة حديثاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد.‏وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ‏والتحديات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات‬ القضايا الدولية في الأمم المتحدة.حضر اللقاء، رئيس مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب معالي السفير فيصل الحقباني، والمسؤولة ‏الإعلامية في الوفد طفول العقبي.‏// انتهى //21:25ت م0302