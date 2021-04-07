سياسي / السفير المعلمي يلتقي مندوبة أمريكا الدائمة لدى الأمم المتحدة

الأربعاء 1442/8/25 هـ الموافق 2021/04/07 م واس
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نيويورك 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واس
التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم افتراضياً ‏بالمندوبة الدائمة المعينة حديثاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد.‏
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ‏والتحديات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات‬ القضايا الدولية في الأمم المتحدة.
حضر اللقاء، رئيس مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب معالي السفير فيصل الحقباني، والمسؤولة ‏الإعلامية في الوفد طفول العقبي.‏
// انتهى //
21:25ت م
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