سياسي / السفير المعلمي يلتقي مندوبة أمريكا الدائمة لدى الأمم المتحدة
الأربعاء 1442/8/25 هـ الموافق 2021/04/07 م واس
نيويورك 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واس
التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم افتراضياً بالمندوبة الدائمة المعينة حديثاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتحديات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات القضايا الدولية في الأمم المتحدة.
حضر اللقاء، رئيس مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب معالي السفير فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية في الوفد طفول العقبي.
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21:25ت م
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