واشنطن 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واسأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.ووفقاً لبيانات الإدارة، انخفضت مخزونات الخام 3.5 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثاني من أبريل إلى 501.8 مليون برميل، وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى 735 ألف برميل.وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير إلى 103 آلاف برميل يومياً في أحدث أسبوع، وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية.كما صعدت مخزونات البنزين أربعة ملايين برميل على مدار الأسبوع لتصل إلى 230.5 مليون برميل.وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.5 مليون برميل إلى 144.1 مليون برميل، فيما تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 141 ألف برميل يومياً.// انتهى //21:35ت م0305