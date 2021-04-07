مقديشو 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واسأعلن الجنرال بالجيش الصومالي محمد تهليل، أن الجيش حرر عدة مناطق من مليشيات حركة الشباب الإرهابية بمحافظة غلغدود.وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم، أن الجيش دمر في عملية عسكرية قواعد لمليشيات الحركة الإرهابية بغلغدود بمحافظة غلمدغ الإقليمية، مؤكداً أنه تم القضاء إلى جانب ذلك على العشرات من المسلحين الإرهابيين.يذكر أن الجيش الصومالي يشن عمليات عسكرية خلال الأسابيع الأخيرة للقضاء على فلول ميليشيات حركة الشباب الإرهابية.// انتهى //21:36ت م0306