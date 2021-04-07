الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسرعى وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح المطيري اليوم، الحفل الختامي الـ 22 لسباق ميدان الفروسية بالمنطقة لعام 1442هـ على دعم وجوائز صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل.وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي أن السباق تكون من سبعة أشواط، حيث فاز بالمركز الأول الجواد "المحيط الهادي" للمالك والمدرب محمد راشد العبيد في الشوط الأول فيما حقق الجواد "أكرمان" للمالك والمدرب محمد العبيد المركز الأول في الشوط الثاني بينما حققت الفرس "المشرفية" للمالك والمدرب هاني حصيني الأسلمي على المركز الأول في الشوط الثالث.كما حصل الجواد "الكسر" في الشوط الرابع على المركز الأول للمالك والمدرب أنور المرشدي وفي الشوط الخامس حقق الجواد "تركواز" للمالك والمدرب نجم العتيبي على المركز الأول، فيما توج الجواد "ما يهابهم" بالسيارة للمالك والمدرب محمد الشمري بالمركز الأول في الشوط السادس.وحققت الفرس "ود خولة" للمالك والمدرب فهد الوسيدي المركز الاول "سيارة" في الشوط السابع.وفي نهاية الحفل سلم وكيل إمارة حائل الكأس والجوائز للفائزين في السباق.// انتهـى //22:00ت م0316