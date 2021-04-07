سياسي / مفوضية اللاجئين تدعو إلى تضافر دولي من أجل حصول النازحين وعديمي الجنسية على لقاحات كوفيد-19‏

الأربعاء 1442/8/25 هـ الموافق 2021/04/07 م واس
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الأمم المتحدة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واس
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تضافر العمل الدولي والتضامن من أجل ضمان التوزيع ‏العادل للقاحات فيروس كورونا، بما في ذلك اللاجئين وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية.‏
وأشارت المفوضية في بيان صحفي بمناسبة يوم الصحة العالمي، إلى التفاؤل الذي تشعر به حيال اعتماد 153 دولة إستراتيجيات للتطعيم تشمل اللاجئين.‏
ولفتت المفوضية النظر إلى أن التطعيم لا يزال في أجزاء كثيرة من العالم يمثل تحدياً، موضحةً أن ذلك يرجع إلى حد ‏كبير إلى "عدم التكافؤ من حيث توفر اللقاحات وإلى قدرات النظم الصحية".‏
‏// انتهى //‏
22:04ت م
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