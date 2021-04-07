سياسي / مفوضية اللاجئين تدعو إلى تضافر دولي من أجل حصول النازحين وعديمي الجنسية على لقاحات كوفيد-19
الأربعاء 1442/8/25 هـ الموافق 2021/04/07 م واس
الأمم المتحدة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واس
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تضافر العمل الدولي والتضامن من أجل ضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا، بما في ذلك اللاجئين وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية.
وأشارت المفوضية في بيان صحفي بمناسبة يوم الصحة العالمي، إلى التفاؤل الذي تشعر به حيال اعتماد 153 دولة إستراتيجيات للتطعيم تشمل اللاجئين.
ولفتت المفوضية النظر إلى أن التطعيم لا يزال في أجزاء كثيرة من العالم يمثل تحدياً، موضحةً أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى "عدم التكافؤ من حيث توفر اللقاحات وإلى قدرات النظم الصحية".
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