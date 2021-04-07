الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسعقدت اللجنة السعودية الفيتنامية المشتركة في دورتها الرابعة اجتماعاً افتراضياً اليوم, ترأّسها من الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بندر الخميس، ومن الجانب الفيتنامي وكيل وزارة الصناعة والتجارة كاو كووك هونق، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام سعود السويلم والسفير الفيتنامي لدى المملكة فو فيت زونغ.وأكد الجانبان خلال الاجتماع على متانة العلاقات السعودية الفيتنامية، حيث شهدت السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في التبادل التجاري بين البلدين بحجمٍ تجاوز 8 مليار ريال.وتطرّق الاجتماع إلى أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية والفرص الاستثمارية بين البلدين والتعاون في مجال الرعاية الصحية, واستعراض الإنجازات المحققة تحت مظلة عمل اللجنة، ومنها اتفاقية الخدمات الجوية التي مكنت فتح المجال الجوي بين الدولتين مما سهل عملية التنقل بينهما, كما تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية تضمنت تعزيز التعاون والتبادل الإخباري بين الوكالتين والاستفادة من الخدمات المعلوماتية.واتفق الجانبان على مواصلة العمل في المجالات التي تعزز التعاون الثنائي بين البلدين، وتتضمن أحد عشر مجالاً وهي مجالات العلاقات الخارجية والتجارة والمياه والطاقة والصناعة والزراعة والاستثمار والمالية والدعم التنموي والعمل والتعليم وتطوير الموارد البشرية والإعلام والثقافة والرياضة والسياحة والدفاع والأمن والعلوم والتقنية والابتكار.يُذكر أنّ اللجنة السعودية الفيتنامية المشتركة انطلقت عام 2006م، وتستهدف بحث ومناقشة سبل التعاون في العديد من المجالات التي تسهم في تنمية البلدين.// انتهى //22:11ت م0319