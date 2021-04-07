القاهرة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 إبريل 2021 م واسفاز فريق وادي دجلة على ضيفه فريق البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //22:42ت م0325