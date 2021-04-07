عام / الولايات المتحدة تسجل 61,258 إصابة مؤكدة و 781 حالة وفاة بفيروس كورونا
الأربعاء 1442/8/25 هـ الموافق 2021/04/07 م واس
واشنطن 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 إبريل 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 61,258 إصابة مؤكدة و 781 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 30,662,171 ، فيما بلغ عدد الوفيات 555,231.
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