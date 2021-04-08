واشنطن 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 إبريل 2021 م واستباين أداء مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أمس، عند إغلاق جلسة التداولات.فقد ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 6.01 نقاط، أو 0.15 % ليغلق عند 4079.95 نقطة، كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 16.02 نقطة، أو 0.05 % ، إلى 33446.26 نقطة.فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بلغ 9.54 نقاط، أو 0.07 %، إلى 13688.84 نقطة.// انتهى //00:02ت م0001