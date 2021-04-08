اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الخميس 1442/8/26 هـ الموافق 2021/04/08 م واس
واشنطن 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 إبريل 2021 م واس
تباين أداء مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أمس، عند إغلاق جلسة التداولات.
فقد ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 6.01 نقاط، أو 0.15 % ليغلق عند 4079.95 نقطة، كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 16.02 نقطة، أو 0.05 % ، إلى 33446.26 نقطة.
فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بلغ 9.54 نقاط، أو 0.07 %، إلى 13688.84 نقطة.
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