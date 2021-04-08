تونس 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسأعلنت الهيئة الوطنية التونسية لمجابهة فيروس كورونا، عن إجراءات جديدة للفترة من يوم 9 إلى 30 أبريل الجاري، من أبرزها دعوة محافظي مختلف الجهات في تونس إلى إعلان حظر التجوال بدءاً من السابعة مساءً إلى الخامسة صباحاً.وأقرت الهيئة وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان أمس، إلزامية الحجر الصحي بخمسة أيام على جميع الوافدين على تونس مع استظهارهم بنتائج تحليل مخبري PCR سلبية، ومنع كل التجمعات والتظاهرات العامة وغلق الأسواق الأسبوعية.كما قررت غلق المناطق التي تصنف ذات انتشار خطير للفيروس والتشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والإجراءات الوقائية واعتماد الصرامة التامة في مراقبتها.// انتهى //00:04ت م0002