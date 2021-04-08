الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسيحل فريق الرائد ضيفًا على فريق الأهلي اليوم, ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.ويدخل فريق الأهلي هذه المواجهة وهو يحتل المركز السابع برصيد نقطي 35، فيما يدخل فريق الرائد اللقاء وهو يحتل المركز الـ 12 برصيد نقطي 29.// انتهى //00:05ت م0003