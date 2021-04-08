سياسي / السفير المعلمي يلتقي وزير خارجية جمهورية المالديف
الخميس 1442/8/26 هـ الموافق 2021/04/08 م واس
نيويورك 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واس
التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي افتراضياً بوزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي.
حضر الاجتماع رئيس قسم الترشيحات بالوفد بندر النهدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
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