نيويورك 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسالتقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي افتراضياً ‏بوزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد.‏وجرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيد الإقليمي ‏والدولي.حضر الاجتماع رئيس قسم الترشيحات بالوفد بندر النهدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏// انتهى //00:35ت م0007