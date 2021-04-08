سياسي / السفير المعلمي يلتقي وزير خارجية جمهورية المالديف

الخميس 1442/8/26 هـ الموافق 2021/04/08 م واس
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نيويورك 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واس
التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي افتراضياً ‏بوزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد.‏
وجرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيد الإقليمي ‏والدولي.
حضر الاجتماع رئيس قسم الترشيحات بالوفد بندر النهدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏
// انتهى //
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