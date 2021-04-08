القاهرة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسفاز فريق الإسماعيلي على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس على أستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير ، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 26 نقطة في المركز الرابع.// انتهى //00:35ت م0008