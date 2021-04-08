واشنطن 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسبحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في اتصال هاتفي أمس مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عدداً من الملفات المشتركة، مؤكدةً أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة مع المكسيك.وناقش الجانبان خلال الاتصال، سبل التعاون لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من دول المثلث الشمالي في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، بما في ذلك الفقر والعنف وانعدام الفرص الاقتصادية.كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين لاستهداف التهريب والاتجار بالبشر، واطلعا على جهود الولايات المتحدة لزيادة المساعدات الإنسانية لمنطقة المثلث الشمالي.// انتهى //00:36ت م0009