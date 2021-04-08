الطائف 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسافتتح رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك, مقر فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الطائف في مقر النادي الأدبي الثقافي بالطائف، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة رئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان الصيني, والأمين العام للهيئة الدكتور عبد الله الجحلان, ورئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد, وعدد من المثقفين والإعلاميين بالمحافظة.وأعرب المالك عن شكره للنادي الأدبي الثقافي بالطائف لدعمه فرع الهيئة, مشيراً إلى أنه الفرع الثامن على مستوى المملكة ويتوقع منه أن يكون من الفروع المتميزة من خلال التعاون بين النادي الأدبي الثقافي بالطائف وهيئة الصحفيين السعوديين حيث سيكون هناك إثراء للفعاليات وللحراك الإعلامي باعتبار الإعلام كقوة ناعمة يجب أن توظف لخدمة الوطن وأبنائه وبناته , منوهاً بدور هيئة الصحفيين السعوديين كونها إحدى مؤسسات المجتمع المدني وعضو في الاتحادين العربي والعالمي للصحفيين وهي مظلة للإعلاميين في المملكة وتقدم الكثير من الخدمات لهم.من جهته أوضح الجعيد أن الطائف من المناطق التي شهدت بروز عدد من الإعلاميين على مستوى المملكة وتأسيس بعض الصحف نظرا لموقعها السياحي والإعلامي والثقافي, مشيراً إلى أن عدد الأعضاء المسجلين في فرع الهيئة بالطائف إلى ما قبل التدشين بلغ 60 عضواً من إعلاميين وصحفيين .// انتهى //00:39ت م0010