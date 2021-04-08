جدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسأطلقت جمعية الثقافة والفنون بجدة ، مساء أمس ، المعرض الدولي الفوتوغرافي في نسخته الثانية بمشاركة 100 فنان وفنانة من 14 دولة بمجموع لوحات بلغ عددها 109 صور فنية.وتنوعت موضوعات الصور المشاركة في المعرض ما بين التصوير التعبيري والطيور والخيول والإنسان والطبيعة والعمارة والحضارة وأعماق البحار والتصوير المقرب ( المايكرو ) .وأوضح مشرف لجنة التصوير الفوتوغرافي بجمعية الثقافة والفنون بجدة عمر النهدي أن المعرض ياتي في نسخته الثانية ليؤكد استمرارية الجمعية في دعم الحركة الفوتوغرافية ورعاية المبدعين ويحمل رسالة التصوير في إظهار الجمال في شتى جوانب الحياة.// انتهى //01:10ت م0013