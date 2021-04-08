ظهران الجنوب 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة ظهران الجنوب أمس، توزيع السلال الرمضانية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين في كشوفاتها.وأوضح رئيس الجمعية حسن القاضي أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدأوا في توزيع السلال الرمضانية التي تستهدف أكثر من 700 أسرة.وأشار إلى أن السلة الرمضانية تتكون من الأصناف الغذائية الرئيسة مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها من الاحتياجات.// انتهى //01:11ت م0014