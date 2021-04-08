رام الله 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 إبريل 2021 م واسرحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بإعلان وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن، أمس إعادة تقديم المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمقدرة بـ (150) مليون دولار سنويا، إضافة لاستئناف تقديم مساعداتها لمشروعات تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة تقدر قيمتها بـ(75) مليون دولار.وأوضح أشتيه في تصريحات له : "نتطلع ليس فقط لاستئناف المساعدات المالية الأمريكية على أهميتها، بل ولعودة العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة بما يحقق لشعبنا حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة، وأن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل للجم التوسع والاستيطان في الأراضي المحتلة، وخاصة عمليات لتطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة".// انتهى //01:15ت م0016