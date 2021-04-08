تونس 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 إبريل 2021 م واسأجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اتصالاً هاتفياً أمس، مع نظيره الألماني، هايكو ماس.وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي سبل دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والاقتصادية، والعمل على إيجاد صيغ جديدة للتعاون تأخذ بعين الاعتبار المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها كيفية التصدي لتبعات جائحة كورونا.وأكدا بشأن الأوضاع في ليبيا، أن استقرار ليبيا سيسهم في المساعدة على تثبيت الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط. مشددين بهذه المناسبة، على أهمية التنسيق من أجل مساعدة الحكومة الوطنية الليبية للوصول إلى تسوية سياسية سلمية دائمة وشاملة في ليبيا.// انتهى //01:48ت م0019