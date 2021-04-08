عام / الأونروا ترحب باستئناف دعم الولايات المتحدة للاجئي فلسطين
الخميس 1442/8/26 هـ الموافق 2021/04/08 م واس
نيويورك 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس
رحب المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين ( أونروا ) فيليب لازاريني بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية أمس المساهمة بمئة وخمسين مليون دولار للوكالة التي تدعم حوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
وقال لازاريني في بيان صحفي:" إن الولايات المتحدة تستعيد بذلك الدور الذي قامت به على مدى عقود كصديق وداعم للوكالة المعنية بتقديم مساعدات منقذة للحياة ودعم تنموي للاجئي فلسطين في أنحاء منطقة الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن استئناف التمويل الأمريكي للأونروا يأتي بعد سنوات شهدت خلالها الوكالة أزمات مالية، فاقمتها جائحة كـوفيد-19.
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