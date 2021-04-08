نيويورك 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسرحب المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين ( أونروا ) فيليب لازاريني بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية أمس ‏المساهمة بمئة وخمسين مليون دولار للوكالة التي تدعم حوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني.‏وقال لازاريني في بيان صحفي:" إن الولايات المتحدة تستعيد بذلك الدور الذي قامت به على مدى عقود كصديق وداعم ‏للوكالة المعنية بتقديم مساعدات منقذة للحياة ودعم تنموي للاجئي فلسطين في أنحاء منطقة الشرق الأوسط".‏وأشار إلى أن استئناف التمويل الأمريكي للأونروا يأتي بعد سنوات شهدت خلالها الوكالة أزمات مالية، فاقمتها جائحة كـوفيد-‏‏19. ‏‏// انتهى //‏02:17ت م0020