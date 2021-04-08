كانبيرا 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسأعلنت السلطات في ولاية فيكتوريا الأسترالية استئناف الرحلات الدولية وبرنامج الحجر الصحي الفندقي بدءا من اليوم الخميس وذلك بعد تطوير السلطات الصحية في الولاية بروتوكولات أكثر صرامة لضمان عدم حدوث حالات عدوى مجتمعية بفيروس كورونا.يذكر أنه لم تصل رحلات الركاب الدولية إلى ملبورن منذ 13 فبراير 2021م الماضي بعد إصابة عمال الحجر الصحي في إحدى فنادق الولاية بالسلالة البريطانية شديدة العدوى.وسيتم تحديد الحد الأقصى لعدد الوافدين عند 800 شخص في الأسبوع، وزيادته بعد ذلك إلى 1120 شخص في الأسبوع.// انتهى //04:11ت م0026