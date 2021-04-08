الدمام 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً في برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقطيف اليوم ورشة عمل بعنوان "خطورة حشرة سوسة النخيل الحمراء وإستراتيجية مكافحتها ".وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، أن ورشة العمل تهدف إلى توعية المزارعين بمدى خطورة هذه الآفة التي باتت تمثل خطراً على الثروة الوطنية "النخيل"، إضافة إلى التعرف على جهود الوزارة في مكافحة سوسة النخيل والحد من خطورتها.بدوره أكد مسؤول برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقطيف المهندس بدر الصقر، أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة، مشيداً بتعاون المزارعين في تحقيق إستراتيجية الوزارة للقضاء على حشرة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة.//انتهى//10:21ت م0038