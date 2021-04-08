بيروت 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى لبنان وتأكيده عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون على أن بلاده مستمرة ببذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من الأزمة في لبنان.وتحدثت صحف بيروت عن تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رسالة وجهها إلى الأردنيين أن الفتنة وئدت وأن الأردن آمن ومستقر.وأخبرت عن عزم إثيوبيا استمرارها في ملء سد النهضة رغم الخلاف المستمر مع مصر والسودان اللتين قالتا بدورهما أنهما لا تستبعدان أي خيار دفاعا عن مصالحهما.وأشارت إلى ما ذكره وزير الخارجية الفرنسي جان إبف لودريان، أن باريس ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان وأن الأيام المقبلة ستكون مصيرية.وتطرقت صحف لبنان إلى ما قالته رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض سيسيليا رواس إن الولايات المتحدة تستثمر بكثافة البنية التحتية والبحوث والتطوير لكي تحافظ على قدرتها التنافسية ولكي تبقى أكبر اقتصاد في العالم.// انتهى //10:41ت م0040