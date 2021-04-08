القدس المحتلة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فلسطينيا من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.وأفادت مصادر فلسطينية في البلدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد يحيى عياد، عند حاجز عسكري مفاجئ قرب مستوطنة معاليه أدوميم، أثناء عودته من عمله، مشيرةً إلى استدعاء سلطات الاحتلال عضو اللجنة التنظيمية لمنطقة أبو ديس أسامة عفانة، للتحقيق معه .// انتهى //10:42ت م0041