جدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، ورشة عمل لجنة مكافحة التستر التجاري، بالتعاون مع وزارة التجارة، بحضور وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع رئيس اللجنة التصحيحية بوزارة التجارة عايض بن محمد الغوينم.وتطرقت ورشة العمل التي تهدف إلى تعزيز التكامل خلال الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لعدد من المحاور تمثلت في نظام مكافحة التستر التجاري والتعريف بالفترة التصحيحية وإجراءات التصحيح المبكر ومزاياه، وآلية تصحيح الأوضاع، واستعراض السبل النظامية لاستثمار غير السعوديين، إلى جانب مزايا مبادرة وزارة الاستثمار واشتراطات المبادرة،بالإضافة إلى التعريف بمزايا وخيارات الحصول على الإقامة المميزة.وخلصت ورشة العمل إلى زيادة التوعية عن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، والتوعية حول سرية وخصوصية البيانات المقدمة لطالب التصحيح، والدعوة لعقد سلسلة ورش عمل قطاعية متخصصة مع أصحاب الأعمال من مخالفي نظام مكافحة التستر والجهات المعنية.وقدّم رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، شكره لوكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع بوزارة التجارة لحرصه على إثراء هذا اللقاء مع مجتمع الأعمال، منوهاً بما تبذله الوزارة من خدمات تطويرية ونوعية، تخدم مختلف أطياف قطاعات الأعمال، وتنمي الأعمال التجارية والاقتصادية بمنطقة مكة المكرمة.// انتهى //10:58ت م0044