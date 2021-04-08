القاهرة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بمقر السفارة اليوم المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية السفير إبراهيم بن عبد العزيز محمد السهلاوي.وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الأحاديث الودية، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //11:03ت م0045