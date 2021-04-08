بغداد 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد أمس برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي, وكرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.وتطرقت إلى مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن, والتي عقدت أمس عبر تقنية الاتصال المرئي, مبرزةً تأكيد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عمق علاقات الشراكة بين البلدين، ورغبة العراق بتعزيز التعاون مع أمريكا في جميع المجالات لاسيما الأمنية, مؤكداً أن القوات الأمنية العراقية لا تزالُ بحاجةً إلى البرامج التي تُقدمها واشنطن في مجالات التدريب.وعرجت على تطورات الوضع الوبائي في العراق، مشيرةً إلى تسجيل 8331 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة, وهو رقم غير مسبوق منذ بدء تفشي الجائحة.وتطرقت صحف العراق إلى العلاقة بين بغداد وأربيل، منوهة بالزيارة التي يقوم بها رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني لبغداد خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية تستهدف الاستفادة من الفرص المتاحة لحل المشاكل العالقة .// انتهى //11:06ت م0046