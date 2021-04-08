الخرطوم 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات في السودان.وأولت صحف الخرطوم اهتماماً بتأكيد وزير الري السوداني ياسر عباس أن كل الخيارات تبقى مفتوحه أمام السودان بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي بما فيه اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، ولفتت الانتباه إلى حصول السودان على قرض بملياري دولار من البنك الدولي لتمويل مشروعات تنموية.وأشارت إلى بحث السودان ومصر أمس، تحديد مسار ربط البلدين بالسكة حديد.ونقلت عن رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي، عقب اجتماعه أمس بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، أن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تؤكدان الدور الريادي للمملكة في التعامل مع القضايا المسلحة.ونشرت صحف السودان ترحيب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية المساهمة بمبلغ 150مليون دولار للوكالة.// انتهى //11:17ت م0049