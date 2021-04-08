رام الله 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ترحيب الرئاسة الفلسطينية بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بادين والتزامه بحل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكما ترحب الرئاسة بتصريحات وزير الخارجية أنطوني بلينكن استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، خاصة تقديم دعم مالي لوكالة الأونروا.وسلطت الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس.ونشرت صحف الخميس أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اسرائيل تقوم بتنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية مراهنة على تآكل ردود الفعل والدولية، وتلجأ لامتصاص ردود فعل المجتمع الدولي، ثم تقوم بتنفيذ مخططاتها بصمت بعد أن تكون قد تبددت غيوم ردود الفعل الدولية أو انشغال المجتمع الدولي بقضايا أخرى.وتحدثت عن أقوال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن إعلان بلدية الاحتلال في القدس الموافقة على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هارحوما" المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، أمر مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية التي تدين الاستيطان، وخاصة القرار رقم (2334) الذي أكد أن جميع أشكال الاستيطان على الأراضي الفلسطينية غير شرعي.وواصلت صحف فلسطين تغطية أخبار فيروس كورونا، مشيرًة إلى تسجيل وزارة الصحة الفلسطينية، 2672 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 وفاة، و1538 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //11:23ت م0051