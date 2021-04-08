موسكو 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 365 وفاة.وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس بروسيا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى أربعة ملايين و614 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 101 ألف و845 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 9 آلاف و558 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى أربعة ملايين و239 ألفا و38 حالة.// انتهى //12:14ت م0068