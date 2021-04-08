الرباط 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بقرار الحكومة المغربية الإبقاء على تشديد تدابير الحجر الصحي السابقة، وفرض حظر التنقل ليلا يوميا من الساعة الثامنة وحتى الساعة السادسة صباحًا، خلال شهر رمضان في محاولة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.وتطرقت إلى أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي توقع فيه أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4.5 في المئة سنة 2021.واهتمت صحف الرباط بالمباحثات التي أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، والتي تناولت جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحقق آمال الشعب السوري في وقف القتل والتدمير ودحر الإرهاب.ونوهت إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم عشرات الملايين من الدولارات كمساعدة للفلسطينيين، مؤكدة أن دعم حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو هدف أساسي للأمن القومي في الولايات المتحدة.وأخبرت صحف الخميس عن فشل المفاوضات المتعلقة بسد النهضة في كينشاسا، مبرزة اتهام مصر والسودان لإثيوبيا بالتعنت فيها أعلنت إثيوبيا استمرارها في ملء السد النهضة رغم الخلاف المستمر مع مصر والسودان.وتناقلت خبر مقتل نحو 100 شخص في اشتباكات وهجمات عرقية في عدة مناطق بإثيوبيا.وواصلت صحف المغرب تتبعها لأخبار الوضع الصحي العالمي وأفادت بتزايد انتشار فيروس كورونا عبر العالم في موجة ثالثة، وأن فرنسا والبرازيل الأكثر تضررًا من هذه الموجة.// انتهى //12:20ت م0070