عدن 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واساتهم نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح إيران بممارسة المراوغة والخداع والكذب في حين تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من قبلها في جرائمها بحق أمن اليمن والجوار والإقليم ومواصلة التضليل والتزييف.جاء ذلك خلال لقائه بنائب مجلس الشورى اليمني، عبد الله أبو الغيث، واستعرض فيه الأخير نتائج زياراته الميدانية التي قام بها إلى جبهات القتال في محافظتي الجوف ومأرب اليمنيتين، ولقاءاته قيادات الجيش والسلطات المحلية.وعدّ نائب الرئيس اليمني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المعركة ضد ميليشيا الحوثي بأنها مقدسة يقوم بها الجيش الوطني في بلاده، مسنودًا من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ردعًا لكل محاولات طمس هوية اليمن العروبية ومساعي إخضاعه للمشروع الإيراني الخبيث.// انتهى //12:43ت م0074