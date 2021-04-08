تونس 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بعلاقات تونس مع الخارج، حيث أبرز الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيَد مع الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، عبر فيه عن خالص التمنيات له وللشعب الأردني بدوام الاستقرار والأمن بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية.وركزت على المحادثات التي أجراها الرئيس قيس سعيد مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش وتناولت علاقات الأخوة الصادقة والشراكة المميزة بين تونس وليبيا وأفق تطويرها وتنويعها.وأخبرت عن إجراءات جديدة اتخذتها تونس لمجابهة فيروس كورونا، بداية من يوم غد الجمعة إلى 30 من شهر أبريل الجاري، من بينها إعلان حظر التجوال ليلا والتزامية الحجر الصحي بخمسة أيام على جميع الوافدين على تونس، ومنع كل التجمعات والتظاهرات العامة وغلق الأسواق الأسبوعية.ورصدت صحف الخميس بدء اجتماعات اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، لوضع قاعدة دستورية نهائية، تجري على أساسها الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر القادم، مشيرة إلى أن رئيس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، يواجه تحدّ جديد يكمن في الحصول على مصادقة البرلمان على الميزانية المقترحة التي تواجه اعتراضات كثيرة.وتناولت صحف تونس ارتفاع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار الاستوائي "سيروجا" في سلسلة من الجزر الإندونيسية إلى ما لا يقل عن91 شخصًا في الوقت الذي ما زال فيه العشرات مفقودين.// انتهى //12:51ت م0075