الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسحصلت الهيئة العامة للطيران المدني أمس على شهادة "واعي" للتميّز في مجال الأمن السيبراني التي يمنحها مركز التميّز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود، تقديراً لتبنيها حملة توعوية متخصصة بالأمن السيبراني وموجهة لمختلف منسوبي الهيئة.ونالت الهيئة بعد استيفاء متطلبات شهادة "واعي" التي تضمنت حصول أكثر من 75% من منسوبي الهيئة على شهادة مبتدئ ومتقدم في منصة التوعية بالأمن السيبراني، ووضع لافتات ونشر رسائل إلكترونية توعوية وعقد محاضرات وورش تثقيفية بالأمن السيبراني.يذكر أن هذه الشهادة تأتي تكريماً للجهات التي تولّي الأمن السيبراني أهمية كبيرة وتسعى دائماً إلى توفير كل الوسائل التوعوية الحديثة لموظفيها لتثقيفهم بشأن مختلف المخاطر الأمنية التي من شأنها أن تؤثر في سير العمل أو تهدد سلامته.// انتهى //12:56ت م0078